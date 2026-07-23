Inicia pintado de calles en Sopocachi: ¿Vuelve los parqueos tarifados?

Los parqueos tarifados están cada vez más cerca de regresar a la ciudad de La Paz. En las últimas horas comenzó el pintado de espacios destinados al estacionamiento en varias calles de Sopocachi, lo que reavivó el debate entre vecinos, quienes cuestionan que la medida avance sin un proceso previo de socialización.

Los trabajos ya se realizan en vías como Francisco Bedregal, Presbítero Medina y Rosendo Gutiérrez, donde fueron demarcados los espacios que formarán parte del nuevo sistema de parqueo controlado.

La principal preocupación de los residentes es que la habilitación de estos espacios reduzca la capacidad de circulación vehicular. En algunas calles, afirman que el tránsito pasaría de dos carriles a uno, lo que podría incrementar la congestión.

Servicio de parqueo tarifado

Según explicó el alcalde César Dockweiler en anteriores declaraciones, la administración del sistema será inicialmente delegada a una empresa privada mientras se concreta la construcción de parqueos municipales. El servicio será digital y permitirá controlar el tiempo de estacionamiento, además de verificar si los vehículos tienen al día el pago de impuestos municipales.

Mientras el municipio sostiene que la medida busca ordenar el uso del espacio público y mejorar la circulación, los vecinos insisten en que primero debe existir una socialización para definir las calles donde el sistema será implementado y evitar mayores problemas de tráfico.

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