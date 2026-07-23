“No necesitamos mañosos”: Saavedra pide pruebas de centros cerrados y amenaza con desvinculaciones

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, realizó una inspección a diferentes centros de salud municipales para verificar la atención a la población durante el paro anunciado por el sector salud.

La autoridad señaló que, pese a la medida de presión, la mayoría de los establecimientos continúa trabajando con normalidad, aunque informó que recibió denuncias sobre algunos centros donde existiría personal presente, pero sin brindar atención.

Pide a pacientes registrar irregularidades

Saavedra solicitó a los pacientes que encuentren centros sin atención que registren la situación mediante fotografías o videos, con el objetivo de contar con pruebas para iniciar acciones administrativas.

“Les pedimos a los pacientes que saquen su celular y graben, porque nos sirve como prueba para desvincular a estas personas. No necesitamos mañosos, necesitamos gente que trabaje por la población”, afirmó.

El alcalde aseguró que el objetivo es garantizar que los servicios de salud continúen funcionando y que los trabajadores cumplan con sus responsabilidades.

El pronunciamiento surge luego de que el sector salud anunciara un paro de 72 horas, medida que generó preocupación entre pacientes que dependen de la atención en centros municipales.

En jornadas anteriores, Saavedra ya había cuestionado la suspensión de actividades y advirtió que el personal que no cumpla con sus funciones podría ser retirado de sus cargos.

Alcaldía anuncia seguimiento a centros médicos

La autoridad municipal indicó que continuarán los controles en los establecimientos de salud para verificar el cumplimiento de la atención y evitar perjuicios a la población.

“Los centros de salud son para atender a la gente, no para cerrar las puertas cuando más se necesita el servicio”, señaló.

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