Declaraciones de Daniel Ortega provocan pronunciamiento del Gobierno a respetar la democracia

El Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó este jueves su "profunda preocupación" por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, relacionadas con la celebración de futuros procesos electorales en ese país.

Mediante un comunicado oficial, la Cancillería boliviana reafirmó el compromiso del Estado Plurinacional con la democracia, el respeto al orden constitucional de cada país y los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana.

"La celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de Derecho en el hemisferio", señala el pronunciamiento.

Asimismo, el documento sostiene que el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos son fundamentales para fortalecer la institucionalidad democrática, proteger los derechos humanos y preservar la paz y la estabilidad en la región.

Respeto a los principios democráticos

En ese marco, Bolivia exhortó al Gobierno de Nicaragua a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos dentro del Sistema Interamericano.

"Bolivia exhorta al Gobierno de la República de Nicaragua a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano, en resguardo de los derechos políticos y de la voluntad soberana del pueblo nicaragüense", concluye el comunicado emitido este 23 de julio.

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