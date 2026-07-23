La lluvia volvió a ‘fregar’ la carretera: lodo, baches y filas interminables hacia los Valles cruceños

Las intensas lluvias volvieron a afectar la carretera antigua que une Santa Cruz con Cochabamba y con los Valles cruceños. A la altura del Puente Petacas, el camino quedó seriamente deteriorado, dificultando el paso de vehículos y generando extensas filas de buses, camiones y motorizados particulares.

La situación fue registrada por usuarios que compartieron videos en redes sociales. En las imágenes se observa el mal estado de la vía, con sectores llenos de lodo y baches que representan un riesgo para quienes transitan por la zona.

“Hay niños, hay gente caminando, gente pasando, porque la situación está grave. Estamos en el puente Petacas”, relata Juan Carlos Osinaga mientras graba el panorama. En otro momento añade: "Llovió, se ha fregado el camino, la gente quiere pasar, pero hay doble, triple fila”.

El testimonio también refleja la magnitud del congestionamiento. Según el ciudadano, incluso una ambulancia intentaba abrirse paso entre la larga fila de vehículos, mientras cientos de personas permanecían varadas desde la noche anterior.

“Ya hemos avanzado como un kilómetro a pie y sigue la fila. Miren la gente, están desde anoche esperando”, comenta Osinaga en el video.

Transportistas y viajeros pidieron a las autoridades intervenir de manera urgente para rehabilitar el tramo y evitar que las condiciones de la carretera provoquen accidentes o dejen completamente interrumpido el tránsito hacia los Valles cruceños.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución o, de ser posible.

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