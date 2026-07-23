Socializan multa de Bs 10.000 por invadir ciclovías y habilita la línea 151 para denuncias en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba inició la socialización del Decreto Municipal 530/2026, que establece una multa de Bs 10.000 para los conductores que ingresen, circulen o estacionen en las ciclovías de la ciudad. La medida entrará en vigencia desde el lunes 27 de julio.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que durante esta semana se realizan actividades de socialización dirigidas a conductores del transporte público y privado, con el objetivo de informar sobre la nueva normativa antes del inicio de los controles y las sanciones.

Mencionó que, desde el lunes, se realizarán patrullajes y controles permanentes en las ciclovías para detectar a los vehículos que infrinjan la norma.

La sanción será emitida en el lugar mediante boletas registradas en el sistema e impresas con equipos portátiles. Los infractores tendrán un plazo de tres días para pagar la multa.

En caso de incumplimiento, se emitirá una resolución administrativa sancionatoria que será remitida a la Dirección de Recaudaciones para el correspondiente cobro coactivo.

Habilitan la línea gratuita 151 para denuncias

La autoridad municipal también pidió a la población denunciar a los conductores que invadan las ciclovías a través de la línea gratuita 151.

Para facilitar la intervención, los ciudadanos deberán proporcionar la placa del vehículo y la ubicación exacta donde se registra la infracción. Con estos datos, el personal municipal verificará el hecho y, si corresponde, procederá con la sanción.

La medida busca proteger a ciclistas y peatones

El secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, señaló que la normativa busca proteger la seguridad de los ciclistas y peatones, luego de varios hechos que generaron preocupación por el uso indebido de estos espacios.

Los controles se realizarán en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos la zona norte, la OTB Pulacayo, Circuito Bolivia, las avenidas Oquendo y Blanco Galindo, además de la avenida Panamericana.

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