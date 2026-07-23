Chuquisaca confirma retorno a clases este lunes 27 de julio tras descenso de resfríos

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Chuquisaca ratificó que las labores educativas se reanudarán este lunes 27 de julio en las más de 1.200 unidades educativas del departamento y descartó una nueva ampliación del descanso pedagógico de invierno.

El director departamental de Educación, Víctor Hugo Coronado, exhortó a los padres de familia a acompañar a sus hijos durante el retorno a las aulas y afirmó que “no hay ninguna posibilidad de ampliación” del receso.

El técnico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Javier Ugarte, informó que las temperaturas registran un ascenso y que, por el momento, no se prevé el ingreso de nuevos frentes fríos.

Durante esta semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 8 grados centígrados, mientras que las máximas llegarán a entre 24 y 25 grados, valores superiores a los habituales para julio.

Bajan las infecciones respiratorias

Otro factor que favorece el retorno a las aulas es la disminución de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs).

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio César Siñani, informó que en Chuquisaca se registran cerca de 6.000 casos, lo que representa una reducción del 15% respecto a la semana anterior.

En Sucre, la disminución alcanzó el 19%, equivalente a 568 casos menos.

Ante la mejora de las condiciones climáticas y la reducción de las enfermedades respiratorias, el Sedes consideró que existen las condiciones necesarias para el retorno a clases este lunes.

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