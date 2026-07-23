Imágenes impactantes: así quedó el puente Sacta tras un turbión

El puente antiguo de Sacta, ubicado en el municipio de Puerto Villarroel, en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, colapsó durante la mañana de este jueves luego del incremento del caudal del río en la zona.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, la caída de la plataforma ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, dejando completamente inutilizada esta antigua estructura.

Las imágenes muestran cómo parte del puente quedó desplomada mientras el río Sacta presenta un fuerte turbión producto del incremento del nivel del agua.

El puente ya estaba cerrado por daños estructurales

Según las autoridades presentes en el lugar, el puente antiguo no se encontraba habilitado debido a problemas previos en su estructura.

Un efectivo policial explicó que la vía ya estaba cerrada, aunque algunas personas continuaban utilizando el paso pese a las restricciones.

“Estaba cerrado, pero como la gente es imprudente seguían pasando. Más bien no hay personas o vehículos que hayan sido víctimas de una caída al puente”, señaló el oficial.

El turbión habría provocado el colapso

Personal desplegado en el lugar indicó que una de las principales causas del desplome habría sido el aumento del caudal del río.

“Se desconoce con exactitud cuáles habrán sido las causas, pero el caudal ha aumentado y el nivel del agua también. Esas serían las causas principales para que se desplome el puente”, explicó un funcionario policial.

El fuerte turbión registrado durante la jornada habría acelerado el deterioro de una estructura que ya presentaba daños.

ABC y Policía realizan trabajos preventivos

Tras el colapso, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y efectivos de la Policía Boliviana llegaron hasta el sector para realizar una evaluación y aplicar medidas preventivas.

Los trabajos están orientados a:

Verificar las condiciones de seguridad.

Garantizar la circulación de vehículos livianos y de alto tonelaje.

Evitar accidentes en el sector.

Además, se realizan inspecciones en el puente nuevo, que actualmente concentra el tránsito de la zona y que también presenta algunos desperfectos que serán evaluados.

Recomiendan precaución a los usuarios de la ruta

El colapso del puente antiguo genera preocupación debido a la importancia de esta vía que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución y respetar las restricciones mientras continúan los trabajos técnicos.

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