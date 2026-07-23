¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar esta tarde en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia mostró una relativa estabilidad durante la tarde de este jueves 23 de julio. Aunque la cotización del dólar estadounidense registró escasas variaciones respecto a las últimas horas, la divisa continúa en niveles elevados, manteniendo la incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes y empresarios que requieren acceder a moneda extranjera.

En el mercado paralelo, el dólar se cotizó alrededor de Bs 11,52 para la compra y Bs 11,49 para la venta, reflejando una jornada con pocos movimientos y una pausa en la volatilidad que caracterizó a las semanas anteriores.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre Bs 11,56 y Bs 11,49, sin registrar cambios bruscos ni alteraciones significativas en la tendencia reciente.

Pese a esta aparente calma, el elevado precio del dólar continúa impactando a distintos sectores de la economía. Familias que buscan preservar el valor de sus ahorros, importadores, comerciantes y empresas que deben realizar pagos en moneda extranjera siguen enfrentando un mayor costo para acceder a divisas.

En este contexto, una de las principales interrogantes entre la población es si conviene comprar dólares ahora o esperar una eventual reducción en la cotización.

Analistas del mercado financiero señalan que la decisión depende de las necesidades particulares de cada persona, ya que el comportamiento del tipo de cambio está condicionado por factores como la disponibilidad de divisas, la demanda y las expectativas sobre la economía nacional.

Tipo de Cambio Oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene un tipo de cambio referencial de Bs 11,13, nivel que permanece por debajo de la cotización del mercado paralelo y evidencia que la brecha cambiaria continúa, en un escenario donde el acceso a la moneda estadounidense sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía boliviana.

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