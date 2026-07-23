Analistas y empresarios piden reformas junto a la flexibilización del dólar

El incremento sostenido del dólar en el mercado cambiario continúa generando preocupación entre analistas y sectores empresariales. Este jueves la divisa se cotizó en Bs 11,13, mientras economistas y representantes del sector privado coincidieron en que el régimen de tipo de cambio flexible necesita medidas complementarias para evitar mayor incertidumbre.

Dólar flexible

El analista económico Gonzalo Chávez sostuvo que el alza del dólar responde al elevado déficit fiscal, la pérdida de confianza en el mercado y la falta de acciones estructurales que respalden la flexibilización cambiaria.

"Esta medida, que es correcta, de tener un tipo de cambio flexible, no está acompañada de todo el andamiaje económico, político e institucional", afirmó el economista, quien además pidió que el Banco Central establezca mecanismos claros de intervención y bandas de referencia para reducir la incertidumbre.

Tipo de cambio inestable crea incertidumbre entre sectores

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) El Alto señalaron que la volatilidad del tipo de cambio dificulta la planificación de importaciones, exportaciones y contratos comerciales, por lo que consideran necesario generar condiciones que permitan incrementar el ingreso de divisas y brindar mayor certidumbre a la economía.

Por su parte, la Cámara Automotor de Bolivia advirtió que la subida del dólar ya comienza a reflejarse en la comercialización de vehículos. El sector indicó que los precios se ajustan diariamente al tipo de cambio, trasladando el impacto a los compradores y generando mayor incertidumbre en el mercado.

Los distintos sectores coincidieron en que la estabilidad cambiaria dependerá de la aplicación de medidas económicas que fortalezcan la confianza, incrementen la disponibilidad de divisas y reduzcan la volatilidad del mercado.

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