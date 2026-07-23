Dólar flexible acumula un alza del 59% y encarece el costo de vida, según analista

El analista económico, Rubén Arias, advirtió que el dólar bajo el sistema de tipo de cambio flexible acumula un incremento del 59% desde su implementación, situación que, según afirmó, ya repercute en el costo de vida de los bolivianos y en los sectores productivos que dependen de insumos importados.

Arias explicó que el nuevo esquema comenzó el 29 de junio con una cotización de Bs 9,73 por dólar, dejando atrás el tipo de cambio oficial de Bs 6,96. Desde entonces, el precio de la divisa estadounidense mantuvo una tendencia ascendente hasta llegar este 23 de julio a Bs 11,13.

"Hoy nos encontramos en 11,13 bolivianos por dólar. Esto ha significado que el boliviano necesita un 59% más para comprar un dólar", señaló.

El economista atribuyó el incremento a un desbalance entre la oferta y la demanda de divisas. Indicó que la expectativa era que ingresaran más dólares a través de la banca y del comercio exterior; sin embargo, la oferta continúa siendo insuficiente.

"Hay una mayor demanda de dólares que no está llegando a ser cubierta por la oferta existente. La gente busca dólares y, al no encontrarlos fácilmente, el precio continúa elevándose", sostuvo.

Arias remarcó que el encarecimiento de la moneda estadounidense impacta directamente en los importadores y en la industria nacional, debido a que muchos productos e insumos provienen del exterior.

"Los costos de producción aumentan y ese incremento termina trasladándose al consumidor final mediante precios más altos en la canasta familiar", afirmó.

Respecto a la deuda externa, el especialista indicó que Bolivia mantiene una deuda aproximada de 14.300 millones de dólares, la más alta de su historia. No obstante, aclaró que el país aún conserva capacidad para acceder a financiamiento internacional, ya que la deuda representa alrededor del 26% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del límite del 40% considerado sostenible por organismos internacionales.

Sobre el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Arias consideró que un desembolso cercano a los 2.800 millones de dólares permitiría fortalecer las reservas internacionales y aumentar la disponibilidad de divisas en el mercado.

No obstante, advirtió que esos recursos no resolverán el problema de fondo. "Bolivia mantiene un déficit fiscal cercano a los 5.000 millones de dólares. Mientras el Estado continúe gastando más de lo que recauda, será necesario aplicar ajustes estructurales para corregir ese desequilibrio",sostuvo.

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