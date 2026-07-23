Presidenta de la ALD exige investigación objetiva por el caso de los 189 kilos de oro en Viru Viru

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió este jueves que las investigaciones sobre las maletas con 189 kilos de oro que presuntamente intentaban salir del país con destino a Dubái, desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se desarrollen de manera objetiva, independiente y sin presiones políticas.

La autoridad sostuvo que el Ministerio Público, la Policía y las instituciones competentes deben actuar con transparencia para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

“Es muy necesario que se pueda aclarar. Nosotros, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental, exigimos al Ministerio Público, exigimos a la Policía y a todas las instituciones que tienen que transparentar y llegar finalmente a la verdad de los hechos; que la investigación sea absolutamente independiente, que sea una investigación objetiva y que se llegue finalmente a la verdad de los hechos”, afirmó Álvarez.

La presidenta de la ALD señaló que este tipo de hechos resultan especialmente preocupantes en el actual contexto económico del país y advirtió que afectan la imagen de Bolivia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Nosotros no podemos seguir permitiendo, imagínense, ante una situación de crisis económica que vivimos actualmente en el país, pasen este tipo de hechos bochornosos que no solamente comprometen la credibilidad de Bolivia, sino también la credibilidad de nuestras autoridades”, manifestó.

Asimismo, Álvarez consideró que el ministro de Gobierno debe pronunciarse respecto al caso, al señalar que su nombre ha sido mencionado en el debate público.

“Debería pronunciarse, por supuesto que también el ministro de Gobierno, porque el nombre de él está, en todo caso, entredicho, no solamente en este caso, sino en casos anteriores, como por ejemplo la investigación de Sebastián Marset, que aún sigue en una situación sin esclarecerse”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su llamado a que las autoridades encargadas de la investigación actúen con independencia y garanticen un proceso transparente.

“Estamos exigiendo, sobre todo a las instancias que tienen que ver con este tipo de investigaciones, el Ministerio Público y la Policía, que aclaren, que ellos lleguen a la verdad de los hechos y de verdad se pueda dar claridad en esta situación. Es altamente preocupante lo que pasa en el país”, concluyó.

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