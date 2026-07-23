Presidenta de la ALD exige investigación objetiva por el caso de los 189 kilos de oro en Viru Viru

La presidenta de la ALD María René Álvarez, señaló que este tipo de hechos resultan especialmente preocupantes en el actual contexto económico del país y advirtió que afectan la imagen de Bolivia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
23/07/2026 14:56
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La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió este jueves que las investigaciones sobre las maletas con 189 kilos de oro que presuntamente intentaban salir del país con destino a Dubái, desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se desarrollen de manera objetiva, independiente y sin presiones políticas.
La autoridad sostuvo que el Ministerio Público, la Policía y las instituciones competentes deben actuar con transparencia para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
“Es muy necesario que se pueda aclarar. Nosotros, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental, exigimos al Ministerio Público, exigimos a la Policía y a todas las instituciones que tienen que transparentar y llegar finalmente a la verdad de los hechos; que la investigación sea absolutamente independiente, que sea una investigación objetiva y que se llegue finalmente a la verdad de los hechos”, afirmó Álvarez.
La presidenta de la ALD señaló que este tipo de hechos resultan especialmente preocupantes en el actual contexto económico del país y advirtió que afectan la imagen de Bolivia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Asimismo, Álvarez consideró que el ministro de Gobierno debe pronunciarse respecto al caso, al señalar que su nombre ha sido mencionado en el debate público.
“Debería pronunciarse, por supuesto que también el ministro de Gobierno, porque el nombre de él está, en todo caso, entredicho, no solamente en este caso, sino en casos anteriores, como por ejemplo la investigación de Sebastián Marset, que aún sigue en una situación sin esclarecerse”, sostuvo.
Finalmente, reiteró su llamado a que las autoridades encargadas de la investigación actúen con independencia y garanticen un proceso transparente.
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