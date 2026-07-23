Aprueban proyecto para declarar patrimonio la Feria Anual de Natividad de Viacha

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley CS N.° 28/2024-2025, que declara al espacio cultural denominado Feria Anual de Natividad del municipio de Viacha, en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Al tratarse de una norma revisada con cambios, el proyecto será devuelto a la Cámara de Senadores para continuar el procedimiento legislativo correspondiente. La primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Herrera, informó:

"Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y habiendo realizado las modificaciones como Cámara Revisora, devuélvase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales".

El proyecto también dispone que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folklore y Gastronomía, en coordinación con la Gobernación de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, implemente políticas de difusión, preservación, protección y salvaguardia de este espacio cultural.

Durante el debate, el diputado Felipe Daza destacó que la Feria Anual de Natividad tiene una antigüedad de al menos 478 años, surgió en el marco de la festividad de la Virgen de la Natividad y es considerada el primer espacio de práctica del trueque en Bolivia. Por su parte, la diputada Yhamil Herrera afirmó:

"Estamos convencidos de que preservar nuestras manifestaciones culturales y religiosas es también preservar la identidad y la historia de nuestro pueblo".

Fuente: Cámara de Diputados

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