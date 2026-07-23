El sector del autotransporte se encuentra en estado de emergencia tras el colapso del puente antiguo de Valle Sacta, ubicado en el municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba. La caída de esta estructura —que era utilizada como vía alternativa— ha generado profunda preocupación, ya que los escombros y restos del puente colapsado amenazan con impactar y dañar los pilares de la infraestructura nueva, vital para la conexión entre el Oriente y el Occidente del país.

Falla estructural y riesgos en la vía nueva

Mario Ramos, ejecutivo del Transporte Libre, lamentó que las advertencias realizadas previamente a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no fueran atendidas a tiempo. Según el dirigente, el puente nuevo presenta problemas severos que se agravaron con los días: una separación inicial de 5 centímetros entre la plataforma y la estructura se expandió hasta alcanzar una peligrosa apertura de 25 centímetros.

Para mitigar esta falla, la ABC colocó planchas metálicas temporales; sin embargo, los transportistas denuncian que la medida resultó insuficiente. Esto ha provocado daños vehiculares recurrentes —como llantas reventadas y amortiguadores rotos—, un caótico tráfico diario y el uso forzado del puente antiguo, cuya vibración por el paso de tráfico pesado habría acelerado su posterior desplome.

Respuesta y postura oficial de la ABC

Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) movilizó de forma inmediata personal técnico especializado y maquinaria pesada a la zona para asegurar los accesos, extremar las medidas de seguridad y colocar señalización preventiva.

La institución estatal aclaró que el puente antiguo colapsado ya se encontraba fuera de servicio desde octubre de 2025 debido a que había cumplido su vida útil, habiendo sido diseñado bajo parámetros técnicos de hace cuatro décadas. Asimismo, la ABC confirmó que ya se tenía previsto un estudio integral para su sustitución total en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Respecto a la ruta estratégica que vincula Cochabamba con Santa Cruz, la ABC garantizó que la transitabilidad se mantiene habilitada a través del puente paralelo moderno, el cual cuenta con fundaciones profundas destinadas a asegurar su estabilidad operativa, mientras el sector transporte exige una intervención técnica definitiva en la plataforma para prevenir cualquier tragedia mayor.

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