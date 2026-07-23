Con el objetivo de brindar apoyo a los niños que luchan contra el cáncer, empresarios privados de Santa Cruz realizarán una cena benéfica denominada “Empresarios de Corazón”, una iniciativa que busca recaudar recursos para fortalecer la atención pediátrica del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano.

La actividad se desarrollará este jueves en el hotel Los Tajibos, desde las 19:30, y contará con la participación de empresarios y representantes de diferentes sectores.

Recursos serán destinados a niños con cáncer

El director del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, Diego Montenegro, destacó la importancia de esta iniciativa y agradeció el compromiso de quienes impulsan la actividad.

“Desde el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano agradecemos de corazón. Esta noche hay una cena benéfica en el hotel Los Tajibos y queremos agradecer a los empresarios que están liderando esta obra”, señaló.

Montenegro explicó que los fondos permitirán atender algunas necesidades urgentes del área pediátrica.

“Los niños con cáncer son una población muy vulnerable. Tenemos muchas limitaciones, por ejemplo en infraestructura; es un hospital muy antiguo que necesita refacciones. Con esta cena se podrán destinar recursos para mantenimiento, adquirir algunos equipos y medicamentos”, afirmó.

Una iniciativa que busca convertirse en tradición

Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz destacaron que la actividad busca fortalecer la responsabilidad social del sector empresarial y convertirse en una tradición anual.

Juan Daniel Saucedo, secretario de Operaciones de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, explicó que la respuesta fue positiva.

“Es una actividad de los empresarios privados que tiene por objetivo mostrar el sentido de responsabilidad social a todos los sectores. Ha habido una respuesta increíble, tenemos más de 300 personas participantes y empresas que están colaborando”, indicó.

El representante señaló que el objetivo es que el empresariado pueda aportar con acciones concretas.

“La idea es que el empresariado aporte con un granito de arena. Este año la recaudación es en beneficio del Oncológico, especialmente para el área pediátrica de los niños con cáncer”, agregó.

Una noche de solidaridad y esperanza

La velada contará con música, actividades especiales y un ambiente preparado para reunir a personas comprometidas con una misma causa: mejorar las condiciones de atención de los pequeños pacientes oncológicos.

Los organizadores esperan que esta primera edición marque el inicio de una tradición solidaria que permita continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

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