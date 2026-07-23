Felcc investiga primer caso de un joven de Cochabamba presuntamente reclutado para la guerra en Rusia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba investiga un presunto caso de trata y tráfico de personas relacionado con el reclutamiento de un joven de 20 años que habría viajado a Rusia con la promesa de trabajar como taxista y terminó formando parte de las fuerzas militares.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que la denuncia fue presentada por la madre del joven, quien se encuentra preocupada debido a que perdió la comunicación con su hijo y posteriormente recibió fotografías en las que aparece con uniforme militar y portando armas largas.

Según la denuncia, el joven habría viajado en junio motivado por la posibilidad de obtener una buena remuneración económica. La propuesta habría llegado a través de un amigo, quien le indicó que podía conseguir trabajo en Rusia.

“Se fue con el consentimiento de su madre, bajo el pretexto de trabajar como chofer. Sin embargo, las fotografías que ella recibe muestran que ya está con indumentaria militar y portando armas largas”, explicó Peralta.

El joven habría viajado inicialmente a Brasil y posteriormente se trasladó a Rusia. La Felcc investiga cómo fue captado, quién gestionó su viaje, quién pagó los pasajes y si intervino alguna agencia de viajes o una red de reclutamiento.

La familia perdió contacto con el joven

La preocupación de la familia aumentó después de que el joven dejara de comunicarse con ellos. La situación se agravó cuando su madre recibió fotografías en las que se lo observa con uniforme de las Fuerzas Armadas y armamento.

Ante esta situación, la mujer presentó una denuncia para conocer las circunstancias en las que su hijo llegó a Rusia y determinar cómo habría sido incorporado a actividades militares.

Investigan posible red de captación

El caso se encuentra en investigación por la División de Investigación de Delitos de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc. De acuerdo a las primeras indagaciones el joven fue reclutado en mayo con la promesa de recibir 13 mil dólares.

Las autoridades buscan establecer si el joven fue víctima de una red de captación que ofrece empleos con altos salarios para trasladar a ciudadanos bolivianos al extranjero y posteriormente incorporarlos a actividades militares.

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