Paz plantea nuevas leyes para minería, hidrocarburos y cambios en la distribución de recursos

El presidente Rodrigo Paz Pereira aprovechó la entrega de la avenida Panorámica en la ciudad de El Alto para plantear la aprobación de nuevas leyes orientadas a fortalecer la economía boliviana. En el acto, desarrollado junto al alcalde Eliser Roca, el mandatario sostuvo que el país debe modernizar su normativa para incrementar la producción y generar mayores recursos para las regiones.

Bolivia y su gran potencial productivo

Paz aseguró que Bolivia tiene un enorme potencial económico, especialmente en el sector minero, pero afirmó que aún está muy por debajo de países vecinos como Perú y Chile en generación de ingresos.

"El Perú al año mueve $us 50 mil millones y Chile $us 65 mil millones. Los bolivianos, todos los departamentos juntos, solo 6.000 y somos los más ricos", afirmó.

En ese contexto, el jefe de Estado propuso acelerar la aprobación de una nueva Ley de Minería y una nueva Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión y fortalecer la producción nacional.

"Se tiene que aprobar esa nueva ley donde permita que las empresas estatales, si son buenas, sigan; y las empresas privadas puedan crecer y aportar a cada alcaldía y a cada departamento recursos para salud, educación y obras", sostuvo.

Distribución de recursos con el 50-50

Asimismo, defendió la necesidad de modificar el modelo de distribución de recursos mediante la propuesta denominada "50-50", aunque aclaró que debe ir acompañada de una mejor administración de los recursos públicos.

"El 50-50 no quiere decir que te voy a mandar más responsabilidades y no te doy plata. Hay que cambiar la forma de administrar la platita en las alcaldías, en las gobernaciones y en el Gobierno nacional, porque nos dejaron un sistema estatal que solo gasta y no produce", señaló.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de la avenida Panorámica, una obra ejecutada con una inversión de 14 millones de bolivianos en la ciudad de El Alto.

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