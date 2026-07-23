Video revela el violento accionar de una banda que roba vehículos a punta de arma en el Trópico

Un nuevo video de seguridad revela el violento modo de operar de una presunta banda criminal que tendría en vilo a pobladores del trópico de Cochabamba. De acuerdo con las denuncias, el grupo estaría implicado en reiterados robos de vehículos perpetrados en Entre Ríos y municipios cercanos, utilizando amenazas con armas de fuego para someter a sus víctimas.

En las imágenes se observa cómo varios hombres armados llegan hasta un negocio a bordo de una vagoneta de color blanco. Uno de los sospechosos desciende del vehículo, apunta con un arma de fuego al propietario y, bajo amenazas, lo obliga a entregar las llaves de su motorizado.

Tras reducir a la víctima, los delincuentes se apoderan del vehículo y escapan con rumbo desconocido, dejando al afectado en estado de shock.

De acuerdo con información preliminar, este grupo estaría vinculado con una serie de robos de vehículos registrados durante las últimas semanas en Entre Ríos y otros municipios del trópico cochabambino, situación que mantiene en alerta a los pobladores.

La Policía investiga si la organización también tendría relación con otros delitos de mayor gravedad, entre ellos secuestros y asaltos agravados ocurridos en la región. Como parte de las pesquisas, los investigadores analizan las imágenes de videovigilancia para identificar a los responsables, establecer la ruta utilizada antes y después de los hechos y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Según las denuncias de las víctimas, el modus operandi de la presunta banda consiste en interceptar a conductores cuando llegan o salen de sus viviendas o negocios. Una vez sorprendidas, las víctimas son amenazadas con armas de fuego y obligadas a entregar las llaves de sus vehículos bajo amenazas de muerte.

Las investigaciones continúan y las autoridades buscan establecer si todos los hechos denunciados corresponden a una misma organización criminal que estaría operando de manera recurrente en el Trópico de Cochabamba.

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