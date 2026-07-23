Justicia condena a 30 años de prisión a la acusada por el asesinato de Jairo Retamozo

El Tribunal de Sentencia N.º 1 de la ciudad de Cochabamba dictó una sentencia de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, contra Luz Coral T., tras establecer su culpabilidad por el asesinato del joven bioquímico, modelo y artista musical Jairo Stalin Retamozo Céspedes.

La decisión fue emitida este jueves, luego del juicio por el hecho ocurrido en junio de 2025. La familia y los allegados de la víctima expresaron su satisfacción por la sentencia y señalaron que, después de más de un año de espera, consideran que finalmente se hizo justicia.

El crimen ocurrió la madrugada del 20 de junio de 2025, en un departamento ubicado en el centro de Cochabamba. Jairo Retamozo fue encontrado sin vida en el pasillo del inmueble con múltiples heridas de arma blanca y una lesión mortal en el cuello.

La principal acusada era su expareja, quien se encontraba en el lugar retirando sus pertenencias luego de la ruptura de la relación.

Inicialmente, la mujer alegó que actuó en defensa propia y también fue encontrada con heridas. Sin embargo, los peritajes forenses determinaron que sus lesiones eran autoinfligidas, según los antecedentes del caso.

Familiares y amigos piden respeto a la decisión de una pareja

Tras conocer la sentencia, los familiares y amigos de Jairo expresaron su conformidad con la decisión judicial.

La madre de la víctima sostuvo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, mientras que el hermano de Jairo manifestó su dolor por la pérdida, aunque afirmó que la sentencia representa un paso hacia la justicia.

Durante la jornada, los allegados también dejaron un mensaje para evitar hechos similares: nadie debe considerarse dueño de su pareja y debe respetar la decisión de una persona de terminar una relación.

La sentencia establece que Luz Coral deberá cumplir 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinato de Jairo Retamozo.



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