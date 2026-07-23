La Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) rechazó este jueves el paro de los trabajadores en salud, expresó su respaldo al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, y advirtió que podría iniciar movilizaciones e incluso no descartó la toma de hospitales si la medida de presión continúa.

Durante un pronunciamiento público, representantes de cuatro federaciones vecinales manifestaron su rechazo a la suspensión de actividades en los centros de salud y expresaron su apoyo a las acciones emprendidas por la Alcaldía. Al unísono, los asistentes corearon: “¡No queremos paro, queremos salud!”.

El presidente de la Fedjuve de Santa Cruz, Omar Rivera, afirmó que la protesta perjudica directamente a la población que requiere atención médica.

“Somos cuatro federaciones unidas que hoy estamos de pie frente al atropello, a la permanente discriminación a nuestra gente en los hospitales y la muerte que se nos ronda por los paros”, manifestó el dirigente.

Rivera también respaldó la gestión del alcalde Manuel Saavedra y sostuvo que la administración municipal debe continuar con las acciones para combatir presuntas irregularidades en el sistema de salud.

“Estamos en emergencia, estamos respaldando toda la actitud y todo el trabajo del señor alcalde, que tiene que acabar con la corrupción. Lo felicitamos”, señaló.

Asimismo, el dirigente advirtió que las organizaciones vecinales analizan asumir medidas de presión si el conflicto no se resuelve.

“Estamos preparando movilizaciones e, inclusive, no descartamos la toma de los hospitales si continúan estas medidas que perjudican a la población”, afirmó.

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