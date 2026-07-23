Jhonny Fernández llega a declarar por el caso de presunta malversación en Santa Cruz

En medio de una gran expectativa mediática y la presencia de seguidores y medios de comunicación, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó este jueves a dependencias de la Dirección Departamental de Investigación Corrupción (Delcc) para prestar su declaración informativa dentro del proceso investigativo por un presunto caso de malversación.

El proceso surge a raíz de denuncias por una presunta malversación de fondos de 66 millones de bolivianos vinculada a la construcción del viaducto de la Doble Vía a La Guardia, una obra cuya ejecución inicial estaba prevista para el año 2023, pero que recién comenzó en febrero de este 2026.

Antes de ingresar a su comparecencia, Fernández defendió la transparencia de su administración y rechazó rotundamente los señalamientos en su contra:

"Las instituciones como la Contraloría tienen conocimiento de todos los manejos económicos de cada una de las instituciones, especialmente la nuestra. Dicen malversación, es lo que están acusando, aquí nadie se ha robado un peso, nadie. Por lo menos, yo como alcalde, quiero decir que mi función es firmar contratos, es obtener créditos y todo lo demás sigue como corresponde y manda la ley", dijo

La exautoridad ingresó al recinto acompañado de sus representantes legales para someterse al interrogatorio de los investigadores asignados al caso. Su declaración marca un hito clave dentro de las indagaciones preliminares que lleva adelante el Ministerio Público en el departamento cruceño para esclarecer el manejo de los recursos públicos durante su gestión municipal.

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