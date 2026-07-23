¡Alerta en El Alto! Vecinos denuncian más de 100 casos de “jaladores”

Vecinos de la zona Villa Bolívar D denuncian que viven atemorizados por los denominados “jaladores”, antisociales que operan desde vehículos para arrebatar celulares, mochilas y carteras a transeúntes.

Según los testimonios, los hechos delictivos se registran a diario en diferentes calles y avenidas de la zona, principalmente en sectores con poca iluminación.

“Taxistas que van por la zona van jalando celulares, mochilas, carteras. Hay calles donde no hay luminarias. Esas calles son las que aprovechan esos ladrones para hacer sus fechorías”, relató un vecino.

Junta vecinal registra más de 100 casos

La dirigencia vecinal de Villa Bolívar D informó que lleva un registro de más de 100 casos de personas afectadas por este tipo de robos.

Según los dirigentes, cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que fueron víctimas de los ataques.

“Ya es una centena, tenemos pruebas, hay imágenes en cámaras”, indicaron

Mujer fue arrastrada por un taxi

Una de las víctimas contó que fue atacada cuando salía de su trabajo y caminaba por inmediaciones de la avenida Tiahuanacu y la calle 137.

Según su testimonio, un taxi negro se detuvo detrás de ella y los ocupantes intentaron arrebatarle la cartera. La mujer fue arrastrada algunos metros, pero logró salvarse porque la correa de su bolso se rompió.

“Un taxi negro frenó detrás mío y luego empezó a jalar mi cartera. Aceleraron el taxi, me arrastró cierta distancia”, relató.

Adulto mayor también fue víctima

Los vecinos reportaron además el caso reciente de una adulta mayor que fue arrastrada por un vehículo cuando estaba a media cuadra de llegar a su casa.

“Es una persona mayor de edad, lamentablemente ha resultado herida, lesionada”, señalaron desde la zona.

Cambian de vehículos para escapar

De acuerdo con los vecinos, los antisociales no utilizan un solo vehículo, sino que cambian de motorizados para evitar ser identificados.

“Hay blancos, negros, azules, rojos hemos visto. Se fugan rápido y nosotros no podemos hacer nada”, denunciaron.

Piden cámaras, alarmas y más control

Ante la inseguridad, la junta vecinal busca instalar cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales para enfrentar los hechos delictivos.

Los vecinos también piden mayor presencia policial, iluminación en las calles y acciones urgentes para evitar que más personas sean víctimas de los “jaladores”.

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