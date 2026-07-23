Investigan a bolivianos como captadores de jóvenes para explotación laboral en Chile

La Fiscalía Departamental de Oruro investiga a ciudadanos bolivianos que presuntamente captaban jóvenes mediante redes sociales para trasladarlos a Chile, donde luego eran sometidos a explotación laboral.

El fiscal departamental Aldo Morales informó que las víctimas eran atraídas con ofertas de trabajo como meseras, cuidadoras de adultos mayores o en áreas agrícolas, con sueldos de más de $us 500.

“Es gente boliviana que, con redes sociales, les ofrecía cargos para cuidar personas mayores, ser meseras o trabajar en áreas agrícolas, con salarios de más de 500 dólares”, señaló Morales.

Prometían empleo y vivienda

Según la investigación, una joven de 19 años fue captada en Oruro con la promesa de trabajar como mesera en Chile, recibir un sueldo alto y además obtener propinas.

Sin embargo, al llegar al país vecino, la víctima no habría realizado el trabajo ofrecido, sino que fue obligada a vender mercancías durante jornadas de más de 18 horas.

“Le habían indicado que iba a trabajar como mesera, pero la han obligado a vender algún tipo de mercancía por más de 18 horas”, explicó el fiscal.

Trabajó casi cuatro meses sin sueldo

Morales indicó que la joven trabajó más de tres meses sin recibir salario. Cuando reclamó el pago, la persona que la contrató le pidió esperar un mes más, por lo que la deuda llegó casi a cuatro meses.

Además, la víctima enfermó con un fuerte resfrío, presuntamente por las condiciones precarias en las que vivía. Según el fiscal, dormía en un cuarto junto a otras personas, en un ambiente no adecuado.

Dos víctimas lograron escapar

La joven logró salir del lugar junto a un varón de 20 años, también boliviano, quien habría sido captado en circunstancias similares.

Ambos llegaron hasta una familia boliviana residente en Chile, que les brindó cobijo, alimentación y ayuda, debido a que no tenían dinero para comida ni pasajes.

La Fiscalía espera que las víctimas retornen a Bolivia en las próximas horas para tomar sus declaraciones y obtener datos sobre el lugar donde trabajaban, la vivienda donde dormían y las personas involucradas.

Presumen al menos 15 afectados

Aunque hasta el momento dos personas denunciaron el hecho, el Ministerio Público presume que podría haber más víctimas.

Según la información preliminar, al menos 15 bolivianos dormían en un mismo cuarto en Chile y habrían sido captados con promesas similares de trabajo.

“Existirían más de 15 personas que dormían en un cuarto en el país vecino de Chile”, afirmó Morales.

Coordinan con autoridades chilenas

El fiscal informó que existe coordinación con fiscales y policías de Chile para intercambiar información y realizar operativos que permitan identificar a los responsables.

La investigación apunta a ubicar tanto los domicilios usados en Chile como los lugares de captación en Bolivia, principalmente en Oruro.

Morales sostuvo que se busca desarticular una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral que operaría en ambos países.

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