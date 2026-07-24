Carda y Be Yourself ganan la noche y van por un beneficio especial en Superstars

La emoción llegó al momento decisivo en La Gran Batalla Superstars. Después de disfrutar dos galas llenas de talento, energía y grandes presentaciones, los jurados se reunieron para definir cuál sería el equipo destacado de la noche.

Tras analizar el desempeño de los participantes, la decisión fue tomada: Carda y la Academia Be Yourself fueron elegidos como los mejores de la gala y consiguieron el pase para luchar por un importante beneficio este viernes.

El veredicto del jurado

La jurado Elka Meyer fue la encargada de anunciar la decisión final y destacó el esfuerzo de todos los equipos que subieron al escenario.

“Felicitar a los dos equipos porque ambos estuvieron muy bien, pero lamentablemente solo uno puede pasar y el equipo que se presenta para pelear por un beneficio es Carda y Be Yourself”, expresó.

Un paso más cerca de una gran ventaja

Con este reconocimiento, Carda y Be Yourself tendrán una nueva oportunidad para competir por un beneficio que puede marcar la diferencia en la próxima etapa de la competencia.

Esta semana continúa con una dinámica especial: no hay eliminación, pero los mejores equipos de cada noche avanzan para disputar una ventaja decisiva.

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