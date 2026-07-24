La Sabrosa y Un1ty se enfrentan a Carda y Be Yourself en una noche llena de talento

La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y esta noche el escenario más grande de la televisión boliviana vuelve a llenarse de música, baile y mucha emoción.

En una nueva gala de alto impacto, La Sabrosa y Un1ty llegan con toda la fuerza para demostrar de qué están hechos, pero tendrán al frente a Carda y Be Yourself, dos equipos que también están listos para dejarlo todo sobre el escenario.

Cada presentación será una nueva oportunidad para conquistar al jurado y demostrar que tienen lo necesario para convertirse en los grandes protagonistas de la competencia.

Una semana especial sin eliminaciones

Recordemos que esta semana tiene una dinámica diferente: no habrá eliminación de equipos.

Sin embargo, cada noche el jurado tendrá una misión especial: elegir al mejor equipo de la gala.

El grupo seleccionado avanzará directamente a la competencia de este viernes, donde los tres mejores equipos de la semana se enfrentarán por un importante beneficio.

El equipo ganador obtendrá una ventaja decisiva para la próxima etapa de la competencia.

No te pierdas una noche llena de talento

La energía, la emoción y las mejores presentaciones se viven en La Gran Batalla Superstars.

Esta noche a las 20:45

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