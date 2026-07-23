Aramayo responde a la excanciller Longaric: “Hay intereses personales y mezquinos”

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, respondió de manera tajante a las críticas de la excanciller Karen Longaric respecto al manejo del servicio exterior.

“No podemos poner por delante nuestros intereses personales y mezquinos y afectar la imagen de una institucionalidad que luego de 20 años de un aislamiento tan estructural se está queriendo recuperar”, enfatizó el canciller.

Aramayo sostuvo que el actual Gobierno recibió una institución sin planes de trabajo claros ni lineamientos de política exterior, además del gasto de 45 millones de bolivianos erogados en la gestión transitoria de la que fue parte Longaric. “Dejemos de pensar en términos personales y empecemos a pensar en Patria”, subrayó la autoridad al destacar los consensos internacionales logrados en foros como la OEA.

Respecto a la designación de los nuevos representantes diplomáticos, la Cancillería aclaró que este proceso se efectúa de manera gradual para cubrir alrededor de 15 representaciones en el exterior. “No cambiamos discrecionalmente a los embajadores, se establece bajo norma, tanto la designación como su anuncio, luego se presenta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional”, precisó el ministro.

Situación de bolivianos en zona de conflicto

En relación con los connacionales en el exterior, las autoridades confirmaron el seguimiento a 26 casos de bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y la ejecución de gestiones consulares directas.

“Entre el 6 y 9 de junio hemos desplazado una misión consular a Donetsk para verificar in situ la situación de nuestros connacionales y ahí hemos gestionado la desvinculación de este connacional ante las fuerzas armadas rusas”, explicó Aramayo.

El balance oficial reporta un compatriota fallecido, un repatriado y alrededor de una veintena de personas pendientes de confirmación sobre su ubicación exacta en la zona de conflicto. Asimismo, destacó que las autoridades nacionales mantienen reuniones sustantivas con la representación rusa en Bolivia para resguardar el estado de salud, la asistencia jurídica y el estatus migratorio de los afectados.

Investigaciones bilaterales con Chile

Sobre el hallazgo en Chile de un cargamento de madera con presunta droga, el ministro pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones bilaterales.

“Estamos viendo las competencias tanto de la fiscalía boliviana como chilena, están trabajando de forma coordinada”, señaló la autoridad sobre el trabajo judicial conjunto.

Finalmente, el diplomático remarcó que el Gobierno esperará a que las indagaciones concluyan antes de emitir criterios oficiales sobre el caso. “Queremos que la investigación llegue a buen puerto y que no se politice”, concluyó el canciller al referirse a la evaluación de futuras acciones.

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