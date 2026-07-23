Que No Me Pierda celebra junto a Los Nocheros sus 40 años de trayectoria

Con cuatro décadas de trayectoria, Los Nocheros celebran una historia marcada por la música, el folklore y el cariño del público boliviano. Antes de sus presentaciones, los integrantes del reconocido grupo argentino conversaron en exclusiva con el programa Que No Me Pierda, donde recordaron el vínculo especial que mantienen con Bolivia.

Mario Teruel destacó el afecto que han recibido durante todos estos años y aseguró que el país se convirtió en una tierra muy importante para la agrupación.

“Somos agradecidos con esta bendita tierra que es Bolivia, desde el primer momento han escuchado nuestras canciones, nos han adoptado de una manera muy bonita. Estamos felices de poder estar nuevamente”, expresó.

Álvaro Teruel recordó que la música fue el puente que les permitió conectar con miles de personas en distintos países y mantener vigente su esencia artística.

“Ha pasado un buen tiempo, desde hace 40 años venimos con este vínculo tan lindo que a través de las canciones nos hacen poder viajar y mostrarnos como somos y sentimos. Estas canciones románticas nos han abierto puertas en toda Latinoamérica y podemos cantar un poco de lo que es el folklore y lo que es nuestra tierra Salta”, señaló.

Por su parte, Rubén Eizaguirre aseguró que la historia de Los Nocheros está llena de momentos inolvidables y que el cariño del público es una de las razones por las que continúan vigentes.

“Han sido 40 años en los que nos han pasado cosas demasiado bonitas, grandes e importantes. Estas canciones nos siguen manteniendo este vínculo tan bonito con la gente”, manifestó.

Durante la entrevista, el equipo de Que No Me Pierda sorprendió a los artistas con una torta para celebrar este aniversario especial. Los integrantes de Los Nocheros compartieron el festejo y hasta realizaron el tradicional momento de morder la torta.

El grupo se prepara ahora para reencontrarse con su público boliviano en un concierto cargado de nostalgia, romanticismo y folklore, donde repasarán los grandes éxitos que marcaron sus 40 años de carrera.

Mira la programación en Red Uno Play