Gafas contra el sueño: estudiantes bolivianos crean un dispositivo para evitar accidentes en carretera

Estudiantes del Instituto Simón Bolívar de Santa Cruz sorprendieron con un nuevo proyecto tecnológico: un prototipo de gafas antisueño diseñado para ayudar a prevenir accidentes provocados por la fatiga durante largos recorridos.

El dispositivo está pensado principalmente para transportistas y conductores que realizan viajes extensos, donde el cansancio puede convertirse en un factor de riesgo.

¿Cómo funcionan las gafas antisueño?

El sistema utiliza unos lentes transparentes equipados con sensores capaces de detectar el movimiento de los ojos y el parpadeo del conductor.

Cuando el dispositivo identifica señales que podrían indicar que la persona está quedándose dormida o dejando de prestar atención al camino, activa una alarma sonora para alertar al usuario.

La finalidad es generar una reacción inmediata y evitar que el conductor pierda el control del vehículo.

Un proyecto pensado para salvar vidas

Jasel Guzmán, docente del instituto, explicó que el funcionamiento del dispositivo se basa en la detección del parpadeo.

“La alarma antisueño funciona con un sensor que detecta el parpadeo y cuando parece ser un sueño”, señaló.

Por su parte, César Manuel Poiqui, estudiante integrante del proyecto, explicó que la idea nació pensando en las personas que recorren largas distancias.

“Está pensado para evitar la somnolencia y el objetivo está destinado a las personas que hacen largos viajes”, indicó.

Innovación para la seguridad vial

La somnolencia al volante es una de las principales causas de accidentes en rutas de larga distancia, especialmente entre conductores profesionales que enfrentan jornadas extensas.

Con este prototipo, los estudiantes buscan aportar una alternativa tecnológica que permita reaccionar antes de que el sueño provoque una situación peligrosa.

El proyecto refleja el potencial de los jóvenes bolivianos para desarrollar soluciones aplicadas a problemas reales de la sociedad.

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