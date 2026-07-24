Alenir nos necesita: una donación de sangre puede convertirse en una nueva oportunidad de vida

Hoy, un pequeño gesto puede convertirse en una gran ayuda. La querida artista boliviana Alenir Echeverría atraviesa un momento crítico de salud y necesita el apoyo de la población.

Familiares y allegados realizan un llamado a la solidaridad para conseguir donantes de sangre O+, un aporte que puede ser fundamental en este difícil momento que enfrenta la emblemática cantante cruceña.

Una voz querida que hoy necesita apoyo

Alenir Echeverría permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Juan de Dios, luego de sufrir una severa descompensación relacionada con la diabetes que padece.

Su estado de salud es delicado debido al compromiso de varios órganos vitales, por lo que su familia acompaña de cerca su recuperación y busca sumar apoyo de la ciudadanía.

Su único hijo tomó la responsabilidad de gestionar la ayuda necesaria y pidió a la población unirse en este momento de esperanza.

Un acto de amor que puede salvar una vida

Las personas que puedan colaborar pueden acercarse al Banco de Sangre Regional Santa Cruz y solicitar la donación a nombre de Alenir Echeverría

Se requieren donantes de sangre O+. Porque detrás de cada donación hay una historia, una familia y una esperanza.

Hoy tú puedes hacer la diferencia

Una donación puede parecer un gesto pequeño, pero para alguien que lucha por recuperar su salud puede significar una nueva oportunidad.

Alenir nos necesita. Bolivia puede acompañarla con solidaridad y esperanza.

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