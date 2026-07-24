Carda se mete en el personaje y conquista el escenario de La Gran Batalla Superstars

Para cerrar una nueva gala de La Gran Batalla Superstars, el escenario más grande de la televisión boliviana recibió a:

Carda y la Academia Be Yourself

Artista: Beéle

Canción: “La Plena”

El equipo llegó dispuesto a dejarlo todo en escena y presentó una propuesta donde la energía, la interpretación y la conexión entre sus integrantes fueron protagonistas.

El jurado destacó la interpretación de Carda

Quimey del Río

El jurado resaltó el trabajo de Carda para construir su personaje y adaptarse a la propuesta.

“Muy bien, me gustó la energía. El personaje estaba un poco más complejo, me gustó cómo lo resolviste. Estudiaste el tema del micrófono y accesorios, buen trabajo en general”, señaló.

Carda

Tras la presentación, el participante aseguró sentirse conforme con su desempeño.

“Yo siento que lo hice bien”, comentó.

Tito Larenti

Destacó la ejecución del equipo y el desempeño del protagonista, aunque señaló algunos detalles técnicos por mejorar.

“Carda, la verdad que lo hiciste bien, estuvo bien ejecutado. Sí noto una modulación un poco torpe, pero lo hiciste muy bien”, expresó.

Sobre Be Yourself, agregó:

“Este equipo me gusta y hay algunas cositas que hay que trabajar”.

Elka Meyer

Valoró el trabajo colectivo y la conexión del grupo con la interpretación.

“Es un equipo muy bien trabajado y hay conexión con el intérprete”, afirmó.

Sin embargo, recomendó mejorar la corporalidad y cuidar algunos movimientos para evitar inconvenientes durante la presentación.

“El protagonista casi chocó con una bailarina y hay que tener cuidado, pero fue un buen trabajo”, señaló.

Gabriela Zegarra

La jurado resaltó la coordinación del equipo y especialmente la interpretación de Carda.

“En el segundo reto hubo coordinación, estuvo buena, estuvo bien la energía. En el tema de Carda, fuiste el único que adoptó el personaje y lo hizo bien”, destacó.

Una noche de desafíos y talento

Con esta presentación, Carda y Be Yourself cerraron una gala marcada por nuevas oportunidades, cambios de integrantes y grandes retos sobre el escenario.

La competencia continúa y cada equipo busca convertirse en el favorito del jurado para conseguir el beneficio especial de esta semana.

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