Nicol Salce llega con Un1ty y hace vibrar el escenario con un hit viral

La gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars estuvo marcada por una importante sorpresa: La Sabrosa anunció su retiro de la competencia debido a temas de salud y presentó a Nicol Salce como la nueva integrante que continuará el camino junto a la academia Un1ty.

Con este nuevo desafío, Nicol tuvo que asumir de inmediato el escenario y demostrar su talento en una noche especial donde la temática estuvo enfocada en las canciones virales de TikTok.

Nicol Salce y La Academia Un1ty abren la gala

El primer equipo en presentarse fue:

Nicol Salce y La Academia Un1ty

Artista: Aira Vega

Canción: “Chévere”

A pesar de ser su primera presentación dentro de la competencia, Nicol logró conectar con el escenario y recibió comentarios positivos por parte del jurado.

El jurado destacó su energía y adaptación

Tito Larenti

El jurado resaltó la actitud del equipo y la manera en que disfrutaron la presentación.

“Me divertí, me gustó. Pasaron algunas cosas y accidentes en la presentación, pero lo importante es que uno se pueda divertir. Los sentí libres y tranquilos, lo disfrutaron y eso da una energía distinta”, señaló.

Sobre Nicol, destacó su trabajo pese a algunos errores:

“Tuviste errores, pero el trabajo está bien logrado”.

Elka Meyer

Valoró la coordinación del equipo y la propuesta coreográfica.

“Me pareció que tuvieron una muy linda coreo y hacen un buen trabajo como equipo. Estoy muy contenta”, expresó.

Sin embargo, recomendó trabajar más la corporalidad y lograr que todos los integrantes mantengan el mismo estilo sobre el escenario.

Quimey del Río

Destacó el desempeño general del grupo, aunque señaló algunos detalles por mejorar.

“Hay muy buen trabajo. El lip sync te adelantaste un poquito y hay que trabajar eso, pero no sacó el coqueteo y todo lo que hicieron”, comentó.

También resaltó que el equipo supo manejar los pequeños inconvenientes durante la presentación.

Gabriela Zegarra

Reconoció la actitud de Nicol en su primera gala.

“Se nota que tienes ganas y lo hiciste bien. Me gustó, me gusta su energía y fusionaron los retos de TikTok”, afirmó.

Nicol promete seguir mejorando

Tras recibir las devoluciones del jurado, Nicol agradeció la oportunidad y aseguró que continuará trabajando para mejorar en las próximas presentaciones.

“Muchas gracias, siempre tomando en cuenta lo que dicen y vamos a mejorar aún más”, expresó.

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