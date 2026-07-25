La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y esta noche tres equipos llegaron al escenario más grande de la televisión boliviana para luchar por un importante beneficio: el ganador tendrá la posibilidad de descansar la próxima semana y no realizar una presentación.

El encargado de abrir esta emocionante jornada fue Carlos Marquina junto a Stetic Dance, quienes se enfrentaron al reto con la canción “La Villa” de Ryan Castro.

Desde el inicio, el equipo mostró una presentación cargada de energía, baile y una mayor conexión con el personaje, dejando atrás las observaciones realizadas en anteriores galas.

Un cambio que fue reconocido por el jurado

La jurado Gabriela Zegarra destacó la evolución de Carlos y aseguró que las correcciones realizadas dieron resultados.

“Sentí que hiciste caso a lo que se te dijo en cuanto a correcciones, sirvió porque estabas más concentrado y el trend de TikTok estuvo bueno”, comentó.

Por su parte, Tito Larenti resaltó el compromiso del artista y la importancia del trabajo en equipo.

“Cuando el famoso se compromete del todo, sale lo que hiciste hoy. Hoy estuvo mucho más ordenado y lograron una buena presentación”, afirmó.

Energía, interpretación y un gran cierre

Quimey del Río coincidió en que el equipo mostró una mejor conexión sobre el escenario y destacó el crecimiento de Carlos.

“Ajustaste la energía y eso estuvo muy bien. El lip sync fue mucho más claro y me gustó mucho el cierre porque estuvo muy bien con la canción”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer felicitó al equipo por una presentación completa.

“Estuvo buenísimo, me encantó. Hubo prolijidad, buena ejecución y transiciones. Por fin la interpretación de la letra y el personaje estuvo bien”, expresó.

Carlos Marquina celebra su evolución

Luego de recibir comentarios positivos por parte del jurado, Carlos Marquina no ocultó su emoción y aseguró que esta presentación tuvo un significado especial para él.

“Estoy muy feliz porque es la primera vez que me dicen cosas muy buenas de mi presentación”, manifestó.

Con esta actuación, Carlos Marquina y Stetic Dance demostraron que la disciplina y escuchar las recomendaciones pueden marcar la diferencia en una competencia donde cada detalle cuenta.

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