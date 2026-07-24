BoA: Nuevo gerente promete cambios, pero advierte que “no hay varita mágica”

El nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, afirmó que asumió el cargo con el objetivo de encarar una etapa de cambios en la aerolínea estatal, aunque advirtió que los problemas de la empresa no podrán resolverse “de la noche a la mañana”.

Finfera explicó que se presentó a la convocatoria pública impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y que, tras la evaluación de documentos y trayectoria, fue designado por el ministro Mauricio Zamora, con el visto bueno del presidente Rodrigo Paz.

Promete cambios en la aerolínea

Finfera aseguró que ingresó a BoA para impulsar transformaciones y no para mantener la misma situación.

“Con seguridad que sí, porque no entraría yo para que siga lo mismo”, afirmó al ser consultado sobre si la población verá cambios en la empresa.

El gerente no precisó una fecha para los primeros resultados, pero se comprometió a informar avances de su gestión.

Menos frecuencias y alta demanda

Finfera explicó que algunas rutas troncales redujeron frecuencias por la falta de aeronaves. Puso como ejemplo conexiones entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde la cantidad de vuelos habría disminuido frente a una demanda creciente de pasajeros.

“Cada vez la gente está más acostumbrada a viajar en avión. Entonces, la mucha demanda y el poco espacio que puede ofrecer la línea aérea provocan este momento incómodo de esperar, cancelar vuelos o salir muchas horas después”, indicó.

Sin embargo, pidió comprensión a la población y afirmó que no existe una solución inmediata.

“No hay varita mágica que uno pueda agarrar y decir: a partir de mañana se soluciona el problema”, afirmó.

Diagnóstico y comisión de crisis

El nuevo gerente señaló que su primera tarea será conformar un equipo de trabajo para realizar un diagnóstico de la situación interna de BoA y, al mismo tiempo, instalar una comisión de crisis.

“Estoy ya casi confeccionando el equipo con el que voy a empezar a trabajar desde el día de mañana, para hacer un diagnóstico y, al margen de hacer el diagnóstico, tener una comisión de crisis para poder sacar esto adelante”, indicó.

Finfera sostuvo que las áreas comercial y de mantenimiento serán claves, aunque remarcó que la prioridad debe ser la seguridad operacional.

Seguridad operacional como prioridad

El gerente explicó que la seguridad operacional implica garantizar el mantenimiento adecuado de las aeronaves, la preparación de pilotos y el cumplimiento de controles periódicos de la autoridad aeronáutica.

“Lo más básico y lo más trascendental en una línea aérea tiene que ser la seguridad operacional”, afirmó.

Según Finfera, este aspecto será el eje central de su gestión, junto con la búsqueda de mejoras en el servicio y la regularidad de los vuelos.

Admite problemas de puntualidad

Consultado sobre las constantes quejas de los usuarios por vuelos demorados o cancelados, Finfera admitió que él mismo vivió esas dificultades como pasajero.

“Por supuesto, a todos nos ha tocado”, señaló, al reconocer que BoA atraviesa una etapa compleja y que el monopolio genera consecuencias negativas para el usuario.

El nuevo gerente explicó que la falta de puntualidad está relacionada, principalmente, con la insuficiente cantidad de aeronaves para cubrir la demanda.

“La falta de puntualidad es porque no hay aviones suficientes como para cubrir las rutas”, sostuvo.

Ve saludable la competencia

El nuevo gerente de BoA también se refirió a la política de apertura del mercado aéreo y sostuvo que la competencia será positiva para el país.

“Va a ser saludable que exista competencia en el país, porque eso da salud al área en la que estamos desarrollando la aeronáutica”, señaló.

Añadió que no debería existir solo una opción de transporte aéreo y que las empresas que cumplan los procedimientos y certificaciones de la autoridad aeronáutica deben poder operar.

Beneficios internos están reglamentados

Finfera también fue consultado sobre los beneficios de pasajes para funcionarios de BoA, tema que generó cuestionamientos públicos tras denuncias contra la anterior administración.

El nuevo gerente afirmó que este tipo de beneficios existen en líneas aéreas nacionales e internacionales y que están reglamentados.

“Está reglamentado, no es ilegal”, sostuvo.

No obstante, evitó emitir un criterio definitivo sobre el caso del exgerente Ronald Casso Valdivia y señaló que primero necesita conocer el diagnóstico interno antes de asumir decisiones.

Amplia trayectoria aeronáutica

Finfera recordó que tiene más de 40 años de experiencia aeronáutica, con paso por la Fuerza Aérea Boliviana, el Lloyd Aéreo Boliviano, AeroSur y BoA. También fue gerente de operaciones de la aerolínea estatal y ocupó funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El nuevo gerente dijo que su objetivo es contribuir a que la aeronáutica nacional salga adelante en un momento de crisis.

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