El juramento se realizó dentro de una aeronave: Estanislao Finfera es posesionado como nuevo gerente de BoA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, posesionó a la nueva autoridad dentro de una aeronave de la aerolínea, con el compromiso de convertir a BoA en una empresa sustentable, eficiente y preparada para competir.

El comandante Estanislao Finfera asumió como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), luego de ser elegido mediante un proceso de postulación abierto y convocatoria pública.

La posesión fue realizada por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, por encargo del presidente Rodrigo Paz.

Juramento dentro de una aeronave

El acto de juramento se llevó a cabo dentro de una aeronave de la aerolínea estatal, en presencia de pasajeros, como una señal del compromiso asumido por la nueva administración.

Durante la posesión, se remarcó el desafío de fortalecer la gestión de BoA y encaminarla hacia una etapa de mayor eficiencia operativa y sostenibilidad.

Compromiso con una BoA eficiente

Finfera asumió el cargo con el compromiso de trabajar para hacer de BoA una aerolínea sustentable, eficiente y lista para la competencia.

La nueva gestión tendrá como reto mejorar el servicio, optimizar el funcionamiento de la empresa estatal y responder a las demandas de los usuarios en un contexto de alta exigencia para el transporte aéreo nacional.

Designación tras convocatoria pública

La elección del nuevo gerente general se realizó tras un proceso abierto de postulación, en el marco de una convocatoria pública impulsada para seleccionar a la nueva autoridad de la aerolínea.

Con esta posesión, BoA inicia una nueva etapa administrativa bajo la conducción de Finfera.

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