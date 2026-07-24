Dircabi Cochabamba rematará 28 motorizados desde los 700 bolivianos en una subasta pública la próxima semana

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba puso en marcha la subasta pública correspondiente al segundo cuatrimestre de la gestión 2026, ofreciendo un total de 28 motorizados, entre automóviles y motocicletas, con precios base que arrancan desde los 700 bolivianos.

Exposición de vehículos en marcha

La directora departamental de Dircabi, Patricia Flores, informó que del 22 al 28 de julio se lleva a cabo la exhibición física de los motorizados habilitados para la venta. Los interesados pueden inspeccionar los lotes en tres puntos autorizados de 09:30 a 15:00:

Posta Colcapirhua : Ubicada en la Av. Julián Apaza, al lado del Hospital Andrés Cuschieri (municipio de Colcapirhua).

Posta Semilleros : Ubicada en el municipio de Sacaba, al lado del Centro Municipal de Producción de Semilla.

Posta Chimba: Ubicada en la Av. Marzana y Capitán Rafael Pabón.

Requisitos y fechas de la subasta

Para participar en la puja, los interesados deben realizar un depósito previo del 10% del valor base del motorizado de su interés en una cuenta autorizada del Banco Unión como garantía de empoce. Posteriormente, en el acto de monetización, deberán presentar la fotocopia de su carnet de identidad junto con el comprobante de dicho depósito.

Los actos de monetización y subasta abierta se desarrollarán los días 29 y 30 de julio de 2026 en las instalaciones del auditorio de la exestación antigua (Estación Central del Tren Metropolitano), distribuidos de la siguiente manera:

1er. acto : 29 de julio, de 08:00 a 16:00 horas.

2do. acto : 30 de julio, de 08:00 a 12:00 horas.

3er. acto: 30 de julio, de 12:00 a 16:00 horas.

Para mayor información, la institución habilitó el número de contacto 72039916 y dispuso la descarga directa del catálogo oficial a través de su sitio web dircabi.mingobierno.gob.bo/ventas .

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