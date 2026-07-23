Oviedo ordena investigar liberación de cinco implicados en caso de oro incautado en Viru Viru

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó un informe circunstanciado sobre la incautación de 189,5 kilos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

La autoridad informó que por este caso se encuentra detenido el ciudadano Adrián Lemas Roca, investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando, venta y compra ilegal de recursos minerales.

“Un control final de la Policía Nacional en el aeropuerto de Viru Viru detecta este cargamento, lo que impide que este oro salga del país”, señaló Oviedo.

Piden informe sobre cinco liberados

Oviedo anunció que instruyó la elaboración de un informe oficial sobre la relación cronológica de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro y el detalle de todas las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados en el caso.

Además, solicitó información sobre el paradero de los dispositivos electrónicos secuestrados y las causas por las que estas personas fueron liberadas.

“Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y, si hubiera responsabilidad, sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana”, indicó.

Cuatro maletas con lingotes

Según el informe, el hecho fue reportado a las 00:30 del miércoles 22 de julio, cuando personal de Aduana alertó a efectivos policiales sobre cuatro maletas que se encontraban en el sector de rayos X.

Las maletas estaban bajo custodia de Adrián Lemas Roca, quien se encontraba acompañado por Lucas Manuel Núñez, funcionario de Aduana, y Luis Enrique Rivero Sotelo, gerente comercial del vuelo chárter en el que supuestamente debía transportarse el oro con documentación oficial.

QR del Senarecom no tenía lectura

Oviedo indicó que, tras verificar la documentación, la Policía tomó contacto con personal del Senarecom, instancia que habría reportado que el oro no contaba con registro.

Posteriormente, se revisó el código QR del Senarecom y se comprobó que “no tenía lectura alguna”. También se ingresó el código del formulario DEX, pero este no figuraba en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA).

“El formulario DEX registra a la empresa Emporio Dorado SRL como exportador con destino a Emiratos Árabes Unidos. El documento declara el transporte de 77 lingotes de oro, con un peso total de 189,42 kilos”, detalló la autoridad.

Oro bajo custodia del Ministerio Público

El ministro informó que todo el oro se encuentra actualmente bajo custodia del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones sobre la documentación presentada y la procedencia del mineral.

Oviedo señaló que el teniente Cleider Espinosa López, oficial de turno, fue quien le informó sobre la retención de la carga por las observaciones documentales atribuidas a Aduana y Senarecom.

“Mi persona instruye de manera categórica que el oficial actúe en estricto cumplimiento de la ley”, sostuvo el ministro, al felicitar públicamente al efectivo policial por impedir la salida del cargamento.

No encubrirán hechos ilícitos

El ministro aseguró que el Gobierno no encubrirá ningún caso de corrupción ni hecho ilícito vinculado a esta investigación.

“Debe quedar claro que este Gobierno no va a encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito”, afirmó.

Oviedo agregó que, a medida que avance la investigación y se obtengan nuevos datos, se brindará información actualizada sobre el caso.

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