Hallan moto calcinada; presumen que fue utilizada en atraco a surtidor

Una motocicleta completamente calcinada fue encontrada en el barrio Virgen de la Purísima, en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz.

El hallazgo fue realizado por vecinos del lugar, quienes alertaron a la Policía. Según la información preliminar, el motorizado tendría características similares a la motocicleta utilizada por dos personas que atracaron un surtidor ubicado sobre la avenida Virgen de Cotoca.

Investigan relación con atraco a surtidor

El robo ocurrió cuando dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta hasta un surtidor. Uno de ellos descendió, sacó un arma de fuego y encañonó a la encargada de una de las bombas de combustible para exigirle el bolso donde llevaba el dinero de la recaudación del día.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, la trabajadora intentó resistirse y forcejeó con el atracador. En medio de esa acción se produjo un disparo que impactó contra el suelo, sin dejar personas heridas.

Huyeron con casi Bs 10.000

Tras arrebatar el bolso, el delincuente subió nuevamente a la motocicleta donde lo esperaba su cómplice y ambos escaparon con rumbo desconocido.

El reporte preliminar señala que los antisociales se llevaron aproximadamente Bs 9.000, dinero correspondiente a la recaudación del surtidor.

Policía revisa cámaras

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que los investigadores realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de llegada y escape de los delincuentes.

“La Felcc ha realizado un relevamiento de las cámaras de seguridad para establecer cuál habría sido el origen de llegada y escape de estas personas y dar con su paradero final”, indicó la autoridad policial.

Vecinos piden limpieza en la zona

En el lugar donde fue hallada la motocicleta calcinada se observa bastante maleza, por lo que los vecinos pidieron al Gobierno Municipal realizar la limpieza correspondiente.

La Policía deberá establecer mediante pericias si la motocicleta quemada corresponde al vehículo utilizado en el atraco o si está vinculada a otro hecho delictivo.

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