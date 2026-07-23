Suspenden la declaración informativa del exalcalde Jhonny Fernández por supuesta malversación

La declaración informativa del exburgomaestre cruceño, Jhonny Fernández, ante la Dirección Departamental de Investigación Corrupción (Delcc) fue suspendida de manera intempestiva este jueves. De forma preliminar se conoció que la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que la exautoridad se presentó a las dependencias policiales sin la compañía de su abogado defensor.

Contexto de una obra bajo sospecha

El proceso penal surge a raíz de graves denuncias por una presunta malversación de fondos de 66 millones de bolivianos vinculada a la construcción del viaducto de la Doble Vía a La Guardia. Este proyecto infraestructura, cuya ejecución inicial estaba programada para el año 2023, sufrió severas demoras y recién comenzó formalmente a ejecutarse en febrero de este 2026.

Antes de frustrarse la citación, Fernández llegó al recinto rodeado de seguidores y medios para defender enérgicamente el manejo de los recursos públicos durante su mandato.

"Las instituciones como la Contraloría tienen conocimiento de todos los manejos económicos, aquí nadie se ha robado un peso, nadie; por lo menos, yo como alcalde, quiero decir que mi función es firmar contratos, es obtener créditos y todo lo demás sigue como corresponde y manda la ley", afirmó.

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