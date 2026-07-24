Red internacional de pornografía infantil operaba desde Caranavi y tenía miles de usuarios

Una presunta red internacional de material de abuso sexual infantil fue desarticulada tras un operativo ejecutado en Caranavi, departamento de La Paz, luego de una alerta emitida por Interpol Francia.

Según el reporte policial, desde París se detectó que direcciones IP ubicadas en Bolivia estaban vinculadas a la difusión de contenido ilícito a nivel mundial. A partir de esa información se inició una investigación de al menos seis meses, que derivó en el operativo denominado Alianza 22.

Más de 50 policías participaron en el operativo

La intervención fue realizada la madrugada de este jueves con la participación de más de 50 efectivos policiales, además de la Felcc, Fiscalía, Interpol Bolivia, Interpol Francia y apoyo de la Policía Federal de Brasil.

Durante el operativo se allanaron tres puntos identificados en la investigación: un domicilio, un punto de internet y una tienda de electrodomésticos donde el principal implicado trabajaba diariamente.

Principal acusado administraba 18 grupos

El principal aprehendido es un joven de 26 años, señalado como presunto administrador de 18 grupos digitales dedicados a almacenar, comercializar y difundir material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la investigación, cada grupo habría tenido al menos 10.000 usuarios, muchos de ellos de otros países, lo que confirma el alcance internacional de la red.

“Se ha podido detectar que detrás de todo este movimiento hay una red o una estructura criminal muy grande que opera a nivel internacional, es decir, que traspasa nuestras fronteras”, señala el reporte policial.

Cobraban por acceder al contenido

La mayor Gaby Coca informó que, durante el allanamiento al inmueble del principal acusado, se encontró un código QR que era utilizado para cobrar suscripciones a los usuarios que querían ingresar a los grupos.

Según la información preliminar, el acceso al contenido costaba alrededor de Bs 50.

“Se ha encontrado un código QR mediante el cual otorgaba a las personas para que puedan suscribirse a los grupos y pagar esta suscripción”, explicó la autoridad policial.

Cuatro víctimas menores fueron identificadas

Las autoridades identificaron al menos cuatro presuntas víctimas menores de edad, entre los 15 y 17 años.

Según el reporte, el investigado habría aprovechado su entorno y cercanía con distintos espacios en Caranavi, entre ellos su domicilio, el punto de internet y la tienda donde trabajaba, para acceder a las víctimas.

Secuestran celulares, computadoras y memorias

Durante los allanamientos se secuestraron cuatro celulares, CPUs, memorias USB y chips, que serán sometidos a pericias digitales.

La Policía busca establecer si existen más víctimas, otros administradores, compradores o integrantes de esta estructura criminal dentro y fuera del país.

Hay un segundo aprehendido

Además del principal acusado, la Policía aprehendió a otro implicado que tendría antecedentes por abuso sexual.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno y establecer conexiones con otros países.

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