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Alcaldía cruceña anunció la destitución de 11 funcionarios en Salud

El burgomaestre indició que se realizaron 819 controles de asistencia en todo el sistema municipal de salud de primer y segundo nivel y solo hubo casi una docena de faltas.

Ximena Rodriguez

23/07/2026 19:16

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sistema municipal de salud de primer y segundo nivel operó con casi total normalidad tras ejecutarse una inspección simultánea en todos los centros asistenciales de la ciudad, de acuerdo a lo que informó Manuel Saavedra, alcalde de Santa Cruz. Un contingente de más de 200 personas realizó 819 evaluaciones de asistencia para verificar el cumplimiento laboral del personal médico y administrativo.

Sanciones drásticas y renovación de personal

La administración edilicia anunció que aquellos funcionarios que abandonaron sus puestos sin justificación serán apartados definitivamente de sus cargos para dar paso a nuevos profesionales.

"En cuanto a las personas que no han sido encontradas en sus fuentes de trabajo, serán destituidas; nos van a pasar los perfiles y se hará una convocatoria para gente que quiera trabajar", afirmó Saavedra.

Las autoridades remarcaron que este tipo de fiscalizaciones continuarán desarrollándose de forma permanente y aleatoria para garantizar la atención sanitaria a la población.

Respecto a posibles acciones legales en su contra por estas medidas, la autoridad edil aseveró que “ojalá me demanden, va a ser un honor, un orgullo sentarme a defenderme a nombre de la salud de todos los cruceños".

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