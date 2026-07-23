Paz pide aprobar el PGE reformulado por ser un presupuesto para el pueblo

El presidente Rodrigo Paz Pereira exigió este jueves a la Cámara de Senadores aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, al señalar que los recursos no están destinados al Gobierno, sino a la población.

“El presupuesto es para el pueblo, no para el presidente”, afirmó el mandatario tras participar en la inauguración de la avenida Panorámica Norte, en el Distrito 6 de la ciudad de El Alto.

“Aprueben para el pueblo”

Paz recordó que la reforma presupuestaria ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de julio y ahora se encuentra en revisión en el Senado, antes de su posterior promulgación.

“Espero que los senadores, no me importa de qué partido sean, lo aprueben. Ya aprobaron en Diputados, ahora aprueben para el pueblo. No están aprobando para el presidente”, manifestó.

Recursos para La Paz y El Alto

El jefe de Estado insistió en que la aprobación del PGE permitirá viabilizar recursos para distintas regiones, entre ellas La Paz y El Alto.

“Ahora se tiene que aprobar el Presupuesto General del Estado en el Senado y ahí hay platita también para El Alto, hay platita para La Paz”, señaló.

PGE contempla Bs 391.815,8 millones

El PGE 2026 contempla un monto global de Bs 391.815,8 millones y según el PL un déficit fiscal del 9%.

Actualmente, la Asamblea Legislativa trata modificaciones al presupuesto por un importe de Bs 7.472 millones, como parte del PGE Reformulado 2026.

Salud, educación y nuevos ítems

Entre las prioridades del presupuesto reformulado están salud, educación y el fortalecimiento de sectores esenciales.

El proyecto contempla la creación de más de 6.800 nuevos ítems, además de inversiones en seguridad y medidas para reducir el gasto corriente burocrático en el Gobierno central.

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