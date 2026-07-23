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¿Continuará la tolerancia de 30 minutos para funcionarios públicos? Esto dice el Ministerio de Trabajo

La medida fue asumida tras el aumento de suministro de gasolina. El comunicado señala que la disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Lo que significa desde el viernes 24 de julio del año en curso.

Juan Marcelo Gonzáles

23/07/2026 19:12

Agregar Reduno en
Foto: Casa Grande Del Pueblo (Min Presidencia)
La Paz

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dejó sin efecto la tolerancia excepcional de 30 minutos en el horario de ingreso para servidoras y servidores públicos.

La decisión fue comunicada mediante el Comunicado DGTHSO-0035/2026, emitido este 23 de julio de 2026.

Vuelven horarios habituales

Según el documento, la medida se adopta ante la regularización del suministro de gasolina y la normalización del servicio de transporte público.

Con esta determinación, queda sin efecto el Comunicado DGTHSO-030/2026, de fecha 25 de junio de 2026, que había establecido la tolerancia excepcional para el ingreso de funcionarios públicos.

Desde cuándo rige la medida

El comunicado señala que la disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Lo que significa desde el viernes 24 de julio del año en curso.

En consecuencia, todas las entidades públicas deberán restablecer y cumplir sus horarios habituales de ingreso y salida.

Atención normal a la población

El Ministerio de Trabajo indicó que la medida busca garantizar la continuidad de las actividades institucionales y la adecuada atención a la población.

Las instituciones públicas deberán adecuarse nuevamente a sus horarios regulares, tras la suspensión de la tolerancia que había sido aplicada por la situación del transporte y el abastecimiento de combustible.

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