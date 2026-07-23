Restablecen servicio de agua al Jardín Botánico tras pago de deuda

El Jardín Botánico de La Paz, ubicado en la zona de Miraflores, calle Lucas Jaime, volvió a recibir trabajos de mantenimiento luego de que se regularizara una deuda por el servicio de agua potable.

Según el reporte, existía preocupación en la población por una deuda de aproximadamente Bs 120.000 con Epsas, situación que ponía en riesgo el riego y la conservación de las especies vegetales del lugar.

Servicio de agua fue restablecido

Tras la cancelación de la deuda, se restableció el servicio y se retomaron las labores de riego de plantas, árboles y áreas verdes.

En el lugar ya se realizan trabajos de mantenimiento en la bóveda y en los sistemas destinados al riego del jardín.

Alcaldía busca recuperar espacios verdes

Desde la Alcaldía de La Paz se informó que el municipio trabaja en la recuperación de espacios verdes considerados fundamentales para la ciudad.

De acuerdo con el reporte, el alcalde César Dockweiler señaló que existía una deuda acumulada mayor por consumo de agua potable, que superaba los Bs 3 millones, pero que se avanza en la regularización y recuperación de estos espacios.

Un espacio verde histórico

El Jardín Botánico fue fundado en 1985 y es considerado uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad de La Paz.

El reporte menciona que cuenta con una amplia variedad de especies nativas de plantas y árboles, por lo que su mantenimiento es clave para la conservación ambiental y el disfrute de la población.

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