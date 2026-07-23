El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) emitió un pronunciamiento oficial tras la detección de un cargamento de oro ocurrida el pasado 22 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la institución, las verificaciones técnicas realizadas determinaron que el Formulario M-03 presentado para respaldar el traslado del oro no fue emitido por los sistemas oficiales, confirmando que se trata de un documento falso y sin validez legal.

El fraude fue descubierto a tiempo gracias a los mecanismos de control internos del Senarecom, específicamente mediante la validación por código QR, lo que evitó que se concretara la operación de exportación ilícita y reforzó las acciones de control contra el contrabando de minerales.

Ante esta situación, y en defensa de los intereses estatales, el Senarecom formalizó una querella ante el Ministerio Público. Asimismo, la entidad aseguró que mantendrá su cooperación operativa y legal con las autoridades competentes para esclarecer el caso, ratificando su postura en favor de la transparencia y la legalidad en el sector minero.

Comunicado del Senarecom.

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