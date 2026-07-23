Este lunes 27 de julio los estudiantes de Santa Cruz volverán a las aulas bajo el esquema del horario de invierno, manteniendo la tolerancia establecida en los ingresos y salidas. La decisión fue confirmada por la Dirección Departamental de Educación tras evaluar los reportes de clima e infecciones en la región.

El receso pedagógico se extendió por tres semanas debido a las condiciones meteorológicas y el panorama sanitario departamental.

"Todavía se aplica el horario de invierno; no se ha levantado la tolerancia en los horarios de ingreso y salida porque continúan las bajas temperaturas", señaló el director departamental, Nelson Alcócer.

Se mantiene el horario de invierno

Los estudiantes del turno mañana ingresarán media hora después, mientras que los del turno tarde adelantarán su salida en 30 minutos.

Cuidado sanitario y calendario escolar

“Después de una evaluación con el Sedes, Senamhi y una gran campaña de vacunación para nuestros estudiantes, oficialmente el lunes 27 retornamos a las labores educativas para poder cumplir los 200 días hábiles”, afirmó la autoridad.

El ajuste del calendario busca proteger la salud infantil sin perjudicar el cumplimiento de los días lectivos programados para este año. De esta manera, el sistema educativo reanuda sus actividades regulares en todo el departamento cruceño.

Vacunación previa ante eventos masivos

Se instó a los padres de familia a acudir a los centros de salud habilitados para aplicar las dosis contra la influenza y el sarampión antes del lunes.

“Lo más importante es precautelar la salud de los estudiantes de la manera más responsable, aún tenemos estos días para acudir a los centros de vacunación y frenar las enfermedades respiratorias”, enfatizó Alcócer.

La urgencia por completar los esquemas de inmunización responde también a la proximidad de desfiles y festejos patrios o departamentales que generarán aglomeraciones. Con esta estrategia preventiva, el sector educativo busca evitar rebrotes virales durante el inicio del segundo semestre escolar.

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