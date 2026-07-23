El Alto: Aprehenden a funcionario público por cobros indebidos

Un funcionario municipal de El Alto fue aprehendido este miércoles en inmediaciones de la zona Independencia, acusado de presuntamente pedir Bs 15.000 a comerciantes para bloquear el trámite de otra organización.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, coronel Elio Pacheco, informó que la denuncia fue recibida por la Dirección de Ferias y Mercados, luego de que comerciantes alertaran sobre el supuesto cobro irregular.

“El director de Ferias y Mercados ha recepcionado una denuncia por parte de los comerciantes, quienes han denunciado que este funcionario estaba cobrando 15.000 bolivianos”, señaló Pacheco.

Habría pedido dinero para frenar un trámite

Según la autoridad municipal, el funcionario habría solicitado el dinero para impedir que avance el trámite de otra organización que buscaba mantener el mismo espacio.

“Para bloquear a otra organización, para evitar que avance su trámite. Quería favorecerles a ellos, pero les estaba cobrando dinero”, explicó Pacheco.

Revisarán conversaciones del celular

El secretario indicó que existen conversaciones en el teléfono celular del funcionario que serán analizadas dentro de la investigación.

La Alcaldía solicitará al Ministerio Público el desdoblamiento del dispositivo móvil para verificar si existen otras organizaciones afectadas por posibles cobros similares.

“Existen conversaciones en el celular que lo involucran y él mismo está pidiendo esos cobros. Vamos a pedir a la Fiscalía el desdoblamiento para saber a qué otras organizaciones también estaba pidiendo dinero”, manifestó.

Será trasladado a la FELCC

El funcionario aprehendido será trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con el proceso investigativo.

Pacheco aseguró que la instrucción del alcalde alteño es aplicar “cero tolerancia” a hechos de corrupción dentro del municipio.

Dos funcionarios aprehendidos en las últimas horas

Este caso se suma a otro hecho registrado recientemente, en el que otro funcionario municipal también fue aprehendido por presuntos cobros indebidos.

Con esta nueva aprehensión, ya son dos servidores municipales investigados en las últimas horas por supuestos actos de corrupción en El Alto.

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