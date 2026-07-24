Cochabambino de 20 años viajó a Rusia con la promesa de trabajar como chofer y terminó reclutado en la guerra

Lo que comenzó como la búsqueda de un futuro mejor para ayudar a su familia se ha transformado en una pesadilla. Alfredo, un joven cochabambino de 20 años que trabajaba como taxista, fue reclutado y enviado al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser captado bajo falsas promesas económicas, según denunció su madre.

Captación bajo engaños y promesa de un empleo como chofer

De acuerdo con los datos brindados por el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, el caso fue derivado de inmediato a la División de Trata y Tráfico de Personas, constituyéndose en la primera denuncia de este tipo relacionada con el conflicto armado en Cochabamba.

El joven, motivado por la difícil situación económica familiar y la promesa de una jugosa paga, decidió aceptar la propuesta que le hizo un amigo de manera presencial. Alfredo le aseguró a su madre que viajaría contratado únicamente para desempeñarse como chofer en el exterior.

El itinerario de viaje incluyó una escala previa en Brasil antes de su salida hacia territorio ruso, detalles que ahora son investigados para dar con los responsables de la red de captación, los financiadores de los pasajes y las agencias involucradas.

Alarma familiar y pruebas desde el frente de combate

Las sospechas y la desesperación de la familia se desataron cuando la madre recibió fotografías —enviadas a través de una conocida— donde se observa a Alfredo vistiendo indumentaria militar de las fuerzas rusas y empuñando armas de fuego de grueso calibre en una zona de combate.

Un amigo cercano al joven reveló detalles de las pocas comunicaciones que lograron mantener antes de que se cortara el contacto: "Llegando a Rusia me dijo que no tenía señal y nada más, y solo se conectaba a fines de semana. Él entrenaba desde las cuatro de la mañana y por las tardes a disparar, trotando con equipajes pesados", relató, agregando que Alfredo le advirtió sobre las duras condiciones y la mala alimentación en el campamento. La última comunicación de Alfredo con su entorno cercano ocurrió el pasado 5 de junio.

Piden ayuda urgente para su repatriación

Alfredo es el hermano del medio de tres hermanos y fue criado por su madre, quien sacó adelante a su familia sola tras el abandono del padre. Ante la falta de noticias y el riesgo inminente de su permanencia en el frente de guerra, sus familiares claman a las autoridades nacionales ayuda urgente para lograr su repatriación y retorno seguro a Cochabamba.

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