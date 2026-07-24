Fiscalía pide 180 días de detención preventiva para aprehendido por el caso "Maletas con Oro"

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público presentó la imputación formal contra el joven aprehendido en el denominado caso "Maletas con Oro" y solicitó al juez la detención preventiva por 180 días en un centro penitenciario, mientras avanzan las investigaciones.

Mariaca explicó que, tras el análisis de los elementos recolectados durante la investigación, se determinó imputar al acusado por delitos contemplados en el Código Penal.

"Luego del análisis de la investigación se ha llegado a establecer que el mismo habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y venta o compra ilegal de recursos minerales", señaló el fiscal general.

La autoridad indicó que la imputación formal fue presentada la mañana de este jueves y que ahora el Ministerio Público espera que el juez fije la audiencia de medidas cautelares.

"Hemos presentado en horas de la mañana la imputación formal al señor juez. Estamos a la espera de que señale la audiencia de medidas cautelares, en la cual nosotros estamos pidiendo 180 días de detención preventiva en una cárcel para esta persona, para que se pueda continuar con la investigación", afirmó.

Según la Fiscalía, el proceso está relacionado con el presunto intento de sacar ilegalmente del país 189,5 kilogramos de oro, hecho que motivó la aprehensión del investigado y el inicio del proceso penal.

Mira la programación en Red Uno Play