La Paz: Vecinos denuncian presunto biocidio tras hallar restos de canes

Vecinos de la avenida Octavio Campero, en la zona Alto San Antonio, denunciaron un presunto caso de biocidio tras encontrar restos que, según sus testimonios, corresponderían a canes dentro de un contenedor de basura.

El hecho fue advertido por dos vecinas que llegaron al lugar para botar basura durante la tarde y se encontraron con un saquillo que contenía restos óseos.

“Vinimos a echar la basura con mi prima y a eso de las 4:30, casi 4:45, había en un saquillo un montón de restos. Yo me imagino que son perritos porque se veían cráneos y huesos”, relató una vecina.

Hablan de más de 10 cráneos

Según la testigo, en el lugar había más de 10 cráneos y varios huesos esparcidos cerca del contenedor, situación que generó preocupación entre los vecinos del sector.

“Las imágenes eran realmente muy fuertes, nos impresionamos demasiado. Había más de 10 cráneos”, señaló.

La vecina indicó que, al volver al lugar, los restos ya no estaban, por lo que presume que pudieron haber sido recogidos por personal de limpieza o recojo de basura.

Zona con animales extraviados

Los vecinos expresaron preocupación debido a que en la zona existen varios animales extraviados. También señalaron que es la primera vez que observan un hecho de estas características en el barrio.

“La zona es tranquila, es la primera vez que vemos restos de animales botados de esa clase en el basurero. Es preocupante”, afirmó la denunciante.

Piden investigación

Tras la denuncia, se espera que Zoonosis y la Policía verifiquen si los restos hallados corresponden efectivamente a canes y determinen si corresponde abrir una investigación por presunto biocidio.

Los vecinos pidieron que se esclarezca quién o quiénes dejaron los restos en el contenedor y si existe relación con la desaparición de animales en el sector.

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