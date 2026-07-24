Amdecruz prioriza proyectos, alerta por combustible y exige sanción por incendios

Los 53 municipios de Santa Cruz coordinan una agenda de desarrollo departamental tras reunirse con autoridades del Ejecutivo nacional.

En este sentido, Neptaly Mendoza, presidente de Amdecruz, aseguró que “informamos a los 53 municipios afiliados a Amdecruz que acabamos de concluir una reunión muy importante con el ministro de Desarrollo Productivo y su equipo técnico, que en presencia de todos los alcaldes de nuestro departamento hemos recibido información sobre proyectos muy importantes que se van a llevar adelante y que tienen financiamiento”.

Alarma en el sector agropecuario por insumos

Respecto a cómo el abastecimiento de carburantes afecta severamente el desempeño operativo de las regiones productoras de la zona, la máxima autoridad institucional puntualizó que “se ha pedido que el tema del combustible se resuelva” de manera prioritaria para el trabajo en el campo.

Acciones preventivas y sanciones ante quemas

En cuanto al combate contra los desastres ambientales, Mendoza indició que el tema se sitúa como una prioridad urgente ante el incremento constante de las quemas provocadas. Sobre este problema, enfatizó categóricamente que “el fuego no llueve” para exigir sanciones contundentes a los infractores.

Compromisos clave para fortalecer la salud pública

Por otro lado, indició que la gestión para mejorar el sistema sanitario departamental avanza mediante reuniones confirmadas con representantes del Ministerio del área. En ese sentido, la dirigencia municipal ratificó que trabajarán coordinadamente con las autoridades nacionales para definir la distribución de personal de salud.

Alianzas para el equipamiento vial municipal

Para finalizar, indicó que la mejora de los caminos locales se impulsará mediante acuerdos estratégicos orientados a garantizar el trabajo de la maquinaria pesada. Las autoridades locales esperan consolidar este apoyo institucional para ejecutar las obras de infraestructura vial pendientes en la región.

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