Intervienen bar clandestino cerca de la UPEA y hallan a más de 70 jóvenes consumiendo alcohol

La Intendencia Municipal de El Alto y la Policía Boliviana intervinieron un bar discoteca clandestina ubicado en cercanías de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se expendían bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.

El operativo fue ejecutado en el marco del plan municipal denominado “UPEA libre de alcohol”, que busca controlar bares y discotecas sin licencia de funcionamiento en los alrededores de la casa superior de estudios.

Más de 70 personas fueron arrestadas

El intendente municipal, capitán Roberto Vela, informó que al interior del local se encontró a más de 70 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes.

“Hemos encontrado al interior de esta discoteca más de 70 personas, en su mayoría estudiantes, aún con las mochilas, consumiendo bebidas alcohólicas”, señaló Vela.

Las personas fueron trasladadas por la Policía a unidades de conciliación ciudadana de El Alto.

Bebidas estaban ocultas bajo una tarima

Durante la intervención, las autoridades encontraron bebidas alcohólicas escondidas en un lugar secreto, debajo de la tarima del escenario.

Según el informe, varias de estas bebidas no contaban con registro sanitario y habrían sido preparadas de manera artesanal.

“Muchas de ellas en un lugar secreto, escondido debajo de la tarima del escenario, sin registro sanitario, preparadas de manera artesanal”, indicó el intendente.

Decomisan mobiliario y bebidas alcohólicas

En el operativo se decomisaron cajas de cerveza, bidones con bebidas preparadas, tragos y mobiliario del establecimiento. El material fue cargado en al menos dos camionetas municipales.

Vela explicó que esta sería la tercera vez que se interviene el local y advirtió que los controles continuarán en otros negocios de la zona.

“Vamos a continuar, no solamente a esta discoteca, sino a todas las que no tienen licencia de funcionamiento alrededor de la UPEA”, afirmó.

Policía brindó seguridad en el operativo

Personal policial de la EPI de Villa Potosí acompañó la intervención para brindar seguridad en el área, debido a la presencia de varios bares y denuncias vecinales sobre expendio irregular de bebidas alcohólicas.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán los controles para evitar la venta de alcohol a estudiantes y el funcionamiento de locales clandestinos en horarios no permitidos.

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